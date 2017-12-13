حكومة اليمن تستنكر “الصمت الأممي” تجاه الحوثيين

استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية الثلاثاء ما وصفته بـ “الصمت المريب” لمنسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك، حول ما تقوم به المليشيا الانقلابية (الحوثيون) من أعمال وحشية وممارسات لا انسانية تجاه السكان في المحافظات المسيطرة عليها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية “سبأ”، عن عبد الرقيب فتح، وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة قوله إن “الممارسات اللا انسانية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تجاه السكان في المحافظات المسيطرة عليها ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الاغاثية الدولية اضطر تلك المنظمات لسحب ممثليها ومغادرتهم اليمن”.

واستنكر فتح عدم إصدار الممثل الاممي أي بيانات إدانة لتلك التصرفات بشكل يمثل بوضوح “خللا” في أداء مهامه الإنسانية.

وطالب فتح المنسق الاممي، “بإلزام كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني الى التواجد في المناطق التي تقوم فيها المليشيات الانقلابية بمعارك ظالمة وعبثية بحق أبناء الشعب اليمني، وممارسة الضغوط بكل حزم وقوة على المليشيا الانقلابية المسلحة بإتاحة الوصول الآمن للمتطلبات الاغاثية المختلفة وعدم اعاقتها وفقا لما حددته اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها”.

وأكد فتح أن استخدام مصطلح “أطراف النزاع” في البيان الاممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مشيرا إلى أن “القيادة السياسية والحكومة اليمنية حريصة كل الحرص على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في كافة المحافظات وتعمل بالتنسيق مع المانحين الى تكثيف الجهود الإغاثة وايصالها الى كافة ابناء الشعب اليمني”.

ولفت الى أن “بقاء الموانئ بيد المليشيات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين”.

ودعا وزير الادارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن الي تحمل مسؤولياته الانسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والاعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الاغاثي الإنساني والحقوقي.

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