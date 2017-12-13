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الكرملين: موسكو تعتبر تغريدات ترامب بيانات رسمية

المصدر:  | 13 ديسمبر 2017 | عالم |

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قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة بيانات رسمية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى عدم وجود حساب على تويتر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد أن بوتين لا يرغب باستخدام توتير، كما لا يعتقد بأن هناك أحد قادر على القيام بذلك نيابة عنه، بمن فيهم موظفو المكتب الإعلامي في الكرملين.

وتجنب بيسكوف التعليق على تغريدات ترامب الذي يستخدم تويتر بكثرة، واستدرك قائلا: “نعتبر كافة تصريحات ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمثابة بيانات رئاسية رسمية، ونرسل تغريداته إلى بوتين”.

كما لفت بيسكوف إلى أن روسيا تنظر إلى تغريدات السياسيين في دول أخرى أيضا، كبيانات رسمية.

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