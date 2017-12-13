23 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن في أسبوع

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1764 آخرون بجروح، منهم 74 شخصا أصيبوا بجروح بليغة، في 1312 حادث سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، و السير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ، أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 39ألف و497 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و614 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 26 ألف و883 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و708 ألفا و475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4528 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7560 وثيقة، ووصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 526 مركبة.

الوسوم: الوطني

