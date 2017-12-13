أمن ابن امسيك يوقف مروجي أقراص مخدرة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، للاشتباه بتورطهم في حيازة وترويج الأقراص المخدرة.

إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من العثور على 1770 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل كانت موجهة للترويج.

وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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