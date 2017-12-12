الرجاء يهزم الجديدة‎ ويرتقي للمركز الثاني بالبطولة

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط بضيفه الدفاع الحسني الجديدي، وذلك بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين برسم نزال الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي.

وطبع الحذر والاحتراز تحركات عناصر الطرفين في الدقائق الأولى من النزال بفعل النهج الذي دخل به مدربي الفريقين، قبل أن ينسل المهاجم “الدكالي” حميد أحداد، من الرقابة ويضيع أبرز فرصة للتهديف في الجولة الأولى بعد انفراده بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي، في حدود الدقيقة 14، ليبدأ بعد ذلك مسلسل فرص التهديف في المباراة من الجانبين.

ونجح أيوب ناناح، في افتتاح حصة التهديف للدفاع الجديدي في الدقيقة 18، بعد تمريرة مركزة من المهاجم حميد أحداد، قبل أن يدرك المدافع جواد الياميق، التعادل للفريق البيضاوي برأسية مركزة من كرة تابثة في الدقيقة 23، غير أن الرغبة القوية للعناصر “الدكالية” في إنهاء مجريات الجولة الأولى بالتقدم، مكنتهم من إحراز هدف ثاني في حدود الدقيقة 42 عن طريق حميد أحداد.

وفي الوقت الذي حاول المدرب خوان كارلوس غاريدو، البحث مع بداية الجولة الثانية عن هدف تعديل النتيجة من خلال الدفع بورقة المهاجم مومي، عاد حميد أحداد، ليضيع انفراد ثاني بالحارس أنس الزنيتي، في حدود الدقيقة 50، كان من خلاله الفريق “الدكالي” قريبا من إضافة الهدف الثالث لولا التدخل الناجح للزنيتي.

ونجحت العناصر “الرجاوية” في تعديل النتيجة في حدود الدقيقة 59، بهدف محمد حمامي في شباك فريقه، قبل أن يسجل المهاجم محسن ياجور، بعد ذلك بسبعة دقائق هدف الانتصار وحسم النقاط الكاملة للمباراة لصالح الفريق البيضاوي، رغم ضغط وبعض مناورات أبناء المدرب عبد الرحيم طاليب، خلال الربع ساعة الأخيرة من النزال.

ورفع فريق الرجاء الرياضي رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز إلى النقطة 18 في المركز الثاني وراء المتصدر حسنية أكادير، حيث حصد فوزه الخامس في بطولة هذا الموسم، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الدفاع الحسني الجديدي في حدود النقطة 17 في المركز الثالث، إذ تعد هذه الهزيمة هي الرابعة له هذا الموسم.

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