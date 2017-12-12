“الحشيش” يوقع عراقيا في قبضة جمارك باب مليلية

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي “باب مليلية”، في عملية مشتركة مع الشرطة، مساء الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارة أوروبية مرقمة ببلجيكا.

تفتيش العربة، التي كان يقودها رجل عراقي خمسيني مقيم ببلجيكا، مكن من حجز 60 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل السيارة.

وتمت إحالة الموقوف على عناصر الشرطة القضائية بالناظور، لتعميق البحث معه في المنسوب إليه.

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