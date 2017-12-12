بنجلون يمنح مليون دولار لـ12 مقاولة إفريقية

منحت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا BMEC BANK OF AFRICA، المملوكة من طرف الملياردير المغربي عثمان بنجلون، مبلغ مليون دولار للمتوجين الإثني عشر من المقاولات الناشئة الذكية الإفريقية المشاركة في مسابقة في جوائز الريادة في مجال الأعمال لسنة 2017 (African Entrepreneurship Award 2017)، والتي تنتمي إلى دول تونس وجنوب إفريقيا وتنزانيا ونيجيريا وكينيا.

وشملت المشاريع الذكية المبتكرة، التي حازت على جوائز تراوحت قيمتها المالية بين 100 ألف و50 ألف دولار، مجالات تحويل الورق وتثمين الفلاحة واستغلال زيوت النخيل وتربية السمك وزرع النباتات بتقنيات مبتكرة، إلى جانب إنتاج العلف الحيواني انطلاقا من الحشرات واليرقات، ومشاريع أخرى ذات طابع بيئي وصناعي.

وقال عثمان بنجلون، الرئيس التنفيذي لمجموعة BMCE OF AFRICA المصرفية، إن هذه المسابقة تشكل مناسبة لتتويج أفضل المشاريع التي تقودها المقاولات الناشئة الذكية في القارة الإفريقية.

وأوضح بنجلون، خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظم اليوم بمقر المجموعة المصرفية في الدار البيضاء، أنه منذ إنشاء هذه الجائزة بلغ عدد المشاركين فيها 12 ألف من المقاولين، ينتمون إلى 132 بلدا من أمريكا وأوربا وأسيا وأستراليا وإفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة BMCE OF AFRICA، في الكلمة التي وجهها إلى الحضور، من رجال أعمال وأطر مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ومدراء فروع المجموعة: “نحن اليوم نحتفي بهويتنا الإفريقية، وانتمائنا إلى هذه القارة التي تعتبر المحرك الرئيسي لتنمية البشرية في القرن الواحد والعشرين، المتمثل في شبابها الذي يحتاج إلى مواكبة حقيقية وإنصات وقرب أكثر، وهو ما نسعى إليه من خلال تنظيم هذه التظاهرة القارية”.

وشدد بنجلون على أهمية المبادرة الحرة وإنشاء المقاولات الذكية ودورهما في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو؛ وهو ما يتماشى مع التوجه الإستراتيجي للبنك المغربي للتجارة والصناعة في تمويل مشاريع المبادرة الحرة المتميزة في مجالات البيئة والتربية والمجالات غير المستكشفة.

الوسوم: التنمية , تونس

