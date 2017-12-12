جمعية تحوز مشروعا للتنشيط الرياضي باشتوكة

حصلت جمعية شباب أيت صواب للثقافة والرياضة والبيئة بإقليم أشتوكة أيت باها على مشروع فضاء التنشيط الرياضي واقتناء تجهيزات رياضية، في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم لسنة 2017.

المشروع سينجز بالقرب من البرج التاريخي لتنالت بالمركز، بمساهمة الجماعة الترابية للمنطقة ذاتها، بينما يمكن سحب ملفات طلبات العروض من قسم الأعمال الاجتماعية بالعمالة أو بمكتب الجمعية بمركز تنالت، على أن تتم زيارة الأماكن بتاريخ 27 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث حددت كلفة تقدير الأعمال المحددة من لدن صاحب المشروع بمائة وستين ألف درهم ومبلغ ضمان مؤقت قدر بخمسة آلاف درهم.

حريّ بالذكر أن جمعية شباب أيت صواب للثقافة والرياضة والبيئة أسست بمركز تنالت سنة 2014، وقامت بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والبيئية والرياضية في مجال التكوين والطفولة والتأطير والرحلات والدوريات الرياضية.

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