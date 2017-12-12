زعيم “حزب الله” يدعو إلى انتفاضة ثالثة ردا على قرار ترامب

دعا زعيم “حزب الله” الشيعي اللبناني، حسن نصر الله، الاثنين، إلى انتفاضة ثالثة ردا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نصر الله أمام عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين تجمعوا في الأحياء الجنوبية من بيروت، التي تعد معقلا لأتباعه، إن “أهم رد على قرار ترامب العدواني هو إعلان انتفاضة فلسطينية ثالثة”؛ وذلك بعد دعوته إلى هذه التظاهرات يوم الخميس الماضي.

وأضاف زعيم “حزب الله”: “آن الأوان ليعرف الجميع أن أمريكا ليست راعية السلام في فلسطين وفي المنطقة”، مستطردا بالقول: “أدعو جميع فصائل المقاومة في المنطقة للتواصل والتلاقي ولوضع إستراتيجية موحدة للمواجهة، لنواجه جميعا بإستراتيجية واضحة ومحددة”، في إشارة إلى إيران وسوريا.

وشدد نصر الله على “ضرورة العودة إلى عزل هذا الكيان الصهيوني بالكامل عبر الضغط الشعبي والمجالس النيابية والحكومات ومواقع التواصل والتظاهرات، والضغط على الحكومات لقطع علاقات بعض الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل”، مردفا: “أرادوا لهذا القرار أن يكون بداية النهاية للقضية الفلسطينية، وأنا أدعو لنجعله بداية النهاية لإسرائيل”.

وأضاف المتحدث: “سندافع عن الشعب الفلسطيني الذي يقدم تضحيات هائلة ويقاوم بالحجارة والسيوف حتى النصر؛ وعندما ننتصر سيكون بمقدور المسلمين أن يصلوا في المسجد الأقصى، والمسيحيين في كنيسة القيامة”.

وردد المشاركون في هذه الاحتجاجات، والذين رفعوا أعلام الجماعات الشيعية أمل وحزب الله، “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”.

ويشار إلى أنه بعد قرار ترامب، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ لا توجد دولة لديها سفارة هناك، لأنه بعد ضم إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة عام 1980 بعد احتلاله خلال حرب الأيام الستة عام 1967، طالبت الأمم المتحدة من المجتمع الدولي سحب مقراته الدبلوماسية من هناك.

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