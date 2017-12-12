غاموندي يطمح لقيادة “غزالة سوس” إلى التتويج‎

عَبّر ميغيل غاموندي، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن ارتياحه للأداء والمردود الذي ظهرت به عناصر “غزالة سوس” خلال مجمل مجريات نزال الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي، الذي جمعهم على أرضية ملعب أدرار في أكادير بالفتح الرياضي، حيث نجح رفاق بدر كشاني، في قلب الطاولة على الفريق الرباطي وحسم النقاط الكاملة للمباراة لصالحهم.

وأكّد ميغيل غاموندي، أن حسنية أكادير يستحق الفوز بالنقاط الثلاث لهذه المباراة والمواصلة في صدارة ترتيب البطولة، بالنظر إلى كل ما قدّمه لاعبوه في مجمل أطوارها وقدرتهم على تحويل تخلّفهم في النتيجة إلى انتصار، مبرزا أن رفاق العميد جلال الداودي، تمكّنوا من ترجمة عمل تداريب الأسبوع على أحسن وجه في نزال الفتح.

ورسم مدرّب “غزالة سوس” خلال حديثه في اللقاء الإعلامي الذي أعقب مباراة الجولة 11، خريطة الطريق للمواصلة والحفاظ على هذا النسق والمنافسة على درع الدوري الذي يبقى طموح عشاق وأنصار الحسنية، رغم الإمكانيات المادية المحدودة للفريق “السوسي” التي لا تسمح له بتعزيز تركيبته البشرية بعناصر أخرى خلال الشطر الثاني من البطولة.

وقال غاموندي، إن إمكانيات حسنية أكادير المادية لا تسمح في الوقت الراهن بتعزيز صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكّدا أن الفريق لن يجري بأي انتدابات خلال منتصف الموسم، في المقابل سيتم الاعتماد بشكل كبير على بعض لاعبي فريق الأمل لتعزيز صفوف الفريق الأول.

يشار إلى أن فريق حسنية أكادير بقيادة المدرب ميغيل غاموندي، يقدم منذ بداية الموسم مستوى جيّدا من كل النواحي، ويواصل صدارة ترتيب البطولة منذ دورات، وهو معطى دفع جماهير الفريق للرفع من سقف انتظاراتها لتطالب بالفوز بلقب البطولة هذا الموسم.

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