ألمانيا تدين حرق أعلام إسرائيلية في الاحتجاجات

أدانت الحكومة الألمانية بشدة حرق أعلام إسرائيلية خلال احتجاجات مناوئة لإسرائيل مطلع هذا الأسبوع في برلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: “إنه لأمر يدعو إلى الخجل عندما يتم استعراض كراهية اليهود على نحو صريح في شوارع المدن الألمانية”.

وأضاف المتحدث أن الإهانات التي تم توجيهها لإسرائيل واليهود بوجه عام خلال المظاهرات التي خرجت الأيام الماضية “مشينة”.

وذكر زايبرت أن حرية الرأي والتظاهر في ألمانيا تعطي كل فرد الحق في الاحتجاج السلمي، “لكن الحرية ليست تصريحا مطلقا بانحرافات معادية للسامية أو التحريض أو العنف”.

وقال زايبرت: “ألمانيا مرتبطة بشدة بدولة إسرائيل وبكافة معتنقي الديانة اليهودية على نحو خاص… لدينا هنا في ألمانيا لأسباب عديدة التزام خاص للغاية بمواجهة أي أثر لمعاداة السامية”.

وقد شهدت مظاهرة داعمة للفلسطينيين يوم الجمعة الماضي أمام بوابة براندنبورج التاريخية في برلين حرق لأعلام إسرائيلية. وألقت الشرطة القبض على عشرة من المتظاهرين. وتجري السلطات تحقيقات بتهمة إهانة رمز وطني لدولة أجنبية.

وخرجت احتجاجات في ألمانيا ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتم إحراق علم إسرائيلي على هامش مسيرة احتجاجية أخرى مساء أمس الأحد.

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