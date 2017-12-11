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الملك يشيد بـ”خدمات بنكيران وإنسانية العثماني”

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | غير مصنف |

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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سعد الدين العثماني بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب.

ومما جاء في برقية الملك “بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، نعرب لك عن خالص تهانئنا على الثقة التي حظيت بها من قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، والتي تجسد مدى تقدير أعضاء هيأتك الساسية، لالتزامك الحزبي، ولمسارك المهني، فضلا على ما تتحلى به من خصال إنسانية”.

وأضاف الملك “ومما لاشك فيه، فإنه بفضل ما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ومن روح المسؤولية العالية، ستسلك الطريق القويم من أجل تعزيز موقع حزبك، في إطار مشهد سياسي تعددي، ليواصل إسهامه الهادف، إلى جانب الهيئات السياسية الجادة، في تكريس مصداقية الممارسة السياسية، القائمة على جعل خدمة الصالح العام، فوق كل اعتبار”.

وأردف العاهل المغربي “إذ نشيد بسلفك الأستاذ عبد الإله ابن كيران، لما أسداه لوطنه وملكه ولهيأته السياسية، من خدمات جليلة، فإننا نطلب منك إبلاغ كافة أعضاء حزب العدالة والتنمية، قيادة وقواعد، عبارات موصول تقديرنا السامي”.

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