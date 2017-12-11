“فاعل خير” تطلق حملة لتنظيف المساجد بآسا

نظمت جمعية مبادرة فاعل خير بمدينة أسا، الأحد، حملةً لتنظيف بعض مساجد المدينة تحت شعار: “بيوت الرحمان بيوتنا، ونظافتها مسؤوليتنا”. وقال عبد الجبار إحشاش، رئيس فرع الجمعية، إن “هذه الحملة التطوعية درجت الجمعية على الصعيد الوطني على القيام بها”.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس أن “حملة اليوم شارك فيها أكثر من 25 مبادرا ومبادرة لتنظيف أحد مساجد المدينة”، مشيراً إلى أن “متطوعي ومتطوعات الجمعية قامواْ بتنظيف مكان الصلاة ومراحيض المسجد وأواني الوضوء، إضافة إلى تعطير المسجد”.

وأوضح الناشط الجمعوي أن “الجمعية تقوم بهذا العمل التطوعي بإمكانياتها الذاتية، بتنسيق مع القيميين على بيوت الله الذين يقدمون لنا المساعدة اللازمة”.

وقال مبارك الزين، أحد مسؤولي الجمعية، في تصريح لهسبريس، إن “متطوعي الجمعية يقومون بتنظيف مسجد في مدنية أسا كل أسبوعين تماشياً مع العمل الخيري التطوعي الذي تقوم به الجمعية”.

وأضاف المتحدث أن “اليوم استفاد من الحملة مسجد أُحد وسط المدينة، وقام شبان وشابات الجمعية بتنظيف باحاته ومرافقه الصحية، إضافة إلى إزالة الأتربة والنفايات من جنباته الخارجية”، وأشار إلى أن “السكان استحسنوا مثل هذه المبادرات التي تستهدف بيوت الله، ويقبل الشباب في المدنية على الانخراط في مثل هذه الأعمال التطوعية”.

من جهته، قال بوجمعة لغلى، رئيس المجلس العلمي المحلي بأسا: “نُكبر عالياً مجهودات هؤلاء الشباب والجمعيات، وهي حقيقة نثمنها لأنها تأتي تكملة لمجهودات الأوقاف والمؤسسة العلمية في العناية ببيوت الله”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب يتميز عن غيره بأعمال الإحسان، وانخراط الفاعل الجمعوي في العناية ببيوت الله أمر محمود”، لافتاً إلى أن “مدينة أسا تتوفر على أكثر من 23 مسجداً، منها 14 مسجدا جامعا”.

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