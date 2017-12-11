“لغم قانوني” يواجه أعضاء المحكمة الدستورية الجدد

فجّرت الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط نهاية الأسبوع الجاري أول “الألغام” القانونية أمام أعضاء المحكمة الدستورية الجدد؛ وذلك ضمن المداخلات التي سجلتها الجلسة الختامية، التي حضرها العديد من الأكاديميين وأعضاء المحكمة الدستورية.

وحظي القرار الذي أصدرت المحكمة الدستورية بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به 84 عضوا من مجلس النواب، طالبين من المحكمة الدستورية التصريح بمخالفة أربع مواد من القانون رقم 14-79 المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة اشكال التمييز لتصدير الدستور وأربعة فصول منه، بنقاش واسع؛ بالنظر إلى اعتماده على ما “أقرته مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993″.

وفِي مقابل تمسك أعضاء المحكمة الدستورية، الذين حضروا في نقاشات على هامش الندوة، بأن قرارات المحكمة تلزم الجميع في المغرب وأنها غير قابلة للطعن، فجر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن القرار يعد “أخطر القرارات في التاريخ القضائي الدستوري المغربي”، واصفا إياه بالسلبي ويهدد الدستور ويفتح الكتلة الدستورية على باب لا يمكن إغلاقه في حالة تكرار هذا النوع من القرارات.

وأوردت المحكمة الدستورية، في قرارها، “أن ما هو مطلوب بالأساس في مسطرة تعيين أعضاء هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بما هو احترامها للضمانات الضرورية من أجل مساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم في عمل مثل هذه الهيئات”، موردة أن الهدف “من أجل تكريس التنوع والتعددية والديمقراطية التي أصبحت مبدأ دستوريا يجب مراعاته في هذه المؤسسات انسجاما مع ما أقرته مبادئ باريس”.

وفِي هذا الصدد، يرى اسليمي، في مداخلته، أن “المحكمة الدستورية، وفي استنتاج متسرع لا علاقة له بتقنيات التأويل، قفزت فوق الدستور وذهبت إلى التعليل بقرار أممي يسمى بمبادئ باريس”، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح “الباب في المستقبل أمام كل من يريد الاحتجاج على المقتضيات الدستورية والتشريعية المغربية باستعمال توصيات وقرارات أممية، بالرغم من أن قيمة توصيات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تبقى استشارية”.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن “الأخطر هو هذا الاستنتاج الذي يتجاوز المقتضى المنصوص عليه في ديباجة الدستور”، مبرزا أن “الأمر يتعلق في هذا القرار بالقفز من قانون عادي في اتجاه توصية أممية بوضعها فوق الدستور المغربي”.

المحكمة الدستورية تفتح الكتلة الدستورية على الأممية والعالمية دون الانتباه إلى مقتضيات الدستور المغربي والسيادة التشريعية ووجوب التطابق مع الهوية المغربية”، يقول اسليمي الذي تساءل “عن الكيفية التي ستتعامل بها المحكمة الدستورية مع مبادئ أممية أخرى في المستقبل، وكيف سيكون شكل المقتضيات الدستورية المغربية وسط هذا النوع من الاجتهادات؟”، موردا أن “المثير في هذا القرار هو أنه تمت صياغته بطريقة تقرير حقوقي وكأن الأمر يتعلق بهيئة حقوقية وليس قضاء دستوري”.

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