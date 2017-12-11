حملة نظافة تكرم مؤسسات وفعاليات جمعوية بسطات

كرّمت الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات، نهاية الأسبوع، مجموعة من الفعاليات والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال البيئة بمدينة سطات، من قبيل مدرسة ابن تاشفين الحائزة على اللواء الأخضر لمؤسسة محمد السادس لسنة 2016، وإحدى مؤسسات الجمعية المنظمة، ورئيس مصلحة المستودع البلدي، ورئيس مصلحة الأغراس ببلدية سطات، وجمعيات عدّة تنشط في مجال البيئة.

التكريم الذي حضره كل من رئيس جماعة سطات، وممثلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وممثل المجلس الإقليمي، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضية، ورئيس شرطة المرور بولاية أمن سطات، وممثل عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، جاء على هامش اختتام حملة نظافة بحي “البطوار” بمدينة سطات، وعرف توقيع الميثاق الأخضر من طرف سبع جمعيات التزمت من خلاله بتحويل أحياء سطات إلى فضاءات تنبض بالحياة والخضرة.

وعبّر الدكتور يوسف بلوردة، رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في تصريح لهسبريس، عن شكره لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الملحمة البيئية، مؤكدا أن الهدف من هذا المشروع المبادر هو الارتقاء بجمالية ونظافة حي “البطوار” وإضافة اللمسة البيئية إليه ومساهمة المجتمع المدني في تحسين الوضعية البيئية لكي تكون مناسبة لعيش المواطنين، معتبرا أن هذا المشروع ليس إلا لبنة أولى ضمن ورش بيئي ستطلقه الجمعية في أحياء مدينة سطات وفق رزنامة زمنية يتضمنها المخطط الاستراتيجي للجمعية.

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