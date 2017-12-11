أداء بلهندة يثير إعجاب جماهير “غلطة سراي”

أشادت جماهير غلطة سراي التركي بلاعبها المغربي يونس بلهندة، وذلك بعد تسجيله هدفا في مرمى أكيسار سبور عن الجولة الخامسة عشر من دوري السوبر ليغ التركي، والتي انتهت بفوز الفريق المضيف بأربعة أهداف لهدفين، أول أمس السبت.

ورغم بدايته المتعثرة في الشوط الأول وتأخره بهدفين، إلا أن رفاق بلهندة عادوا في النتيجة وحسموها لصالحهم بالنتيجة المذكورة، والتي ساهم فيها الدولي المغربي بهدف في الدقيقة 70 بتسديدة قوية، وهو هدف التقدم الذي تفاعلت معه جماهير “الأصفر والأحمر” كثيرا، ويعيد الفريق إلى التقدم بثلاثة أهداف لهدفين، ويعتلي به إلى صدارة الدوري.

وبعد نهاية المباراة، مدحت جماهير غلطة سراي طريقة الأسد المغربي، معتبرة إياه واحدا من أهم الصفقات التي أبرمت في الفترة الماضية، ويشكل ثنائية متميزة مع الجزائري سفيان فيغولي، حيث يقدمان مردودا هذه السنة وأداء يشفع لهما بالتواجد كرسميين في الفريق، وستكون أكبر هدية يقدمانها للجماهير هو التتويج باللقب 21 في تاريخ النادي، وكذا للتتويج بدوري أبطال أوروبا السنة القادمة بعد غياب عن النهائي منذ سنة 1989.

وبالعودة إلى أداء بلهندة، فقد تميز اللاعب في خط الوسط بشكل ملفت للأنظار، حيث تحصل على تنقيط عال من قبل الموقع العالمي “whoscored” بـ8.44 نظير مساهمته في قلب النتيجة بتمريراته الحاسمة وهدفه الجميل، ليؤكد بذلك عن جدارته في اللعب لفريق غلطة سراي.

وتعاقد نادي غلطة سراي التركي مع الدولي المغربي يونس بلهندة، قادما من نادي دينامو كييف الأوكراني بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، وبلغت قيمة الصفقة حوالي ثمانية ملايين أورو.

* لمزيد من أخبار الرياضية والرياضيين زوروا Hesport.Com

الوسوم: الأسد , بلهندة

