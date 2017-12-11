الأمن يضع حدا لمخدرات “المجرم والبحبوح” في فاس

في إطار التدخلات الأمنية من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها، خاصة ترويج المخدرات، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة، خلال اليومين الأخيرين، من إلقاء القبض على شخص اشتبه بتورطه في حيازة وترويج المخدرات.

وبحسب مصادر أمنية من ولاية أمن فاس، فإن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في المنسوب إليه، تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الدراجين على مستوى حي الجنانات على متن دراجة نارية، وعند القيام بتفتيشه وجدت بحوزته كمية من مخدر الشيرا تزن 2 كيلوغرام و800 غرام، عبارة عن صفائح عمل على إخفائها تحت ملابسه.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات بحي سيدي بوجيدة، تم العثور بحوزته على كمية من مخدر الشيرا تزن 2 كيلوغرام و400 غرام، عبارة عن صفائح.

كما تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ من مداهمة وكرين لترويج المخدرات، وإلقاء القبض على كل من الملقبين بـ” المجرم” و”البحبوح”، حديثي الخروج من المؤسسة السجنية بعد قضاء عقوبة سالبة للحرية من أجل حيازة وترويج المخدرات، وتم ضبط كمية من المادة المخدرة الشيرا وكمية من مخدر الكيف الممزوج بطابا وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية محصل عليها من المبيعات المحظورة.

وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق االبحث معهم، مع تحرير محاضر قضائية في المنسوب إليهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهم على العدالة في فاس.

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