مصر وليبيا يناقشان مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط

نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، خلال اجتماعهما في القاهرة، ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، في ظل تزايد انتقال المسلحين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخري في المنطقة.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الطرفين تناولا خلال الاجتماع “سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة مع تنامي ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخري، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى في المنطقة”.

وفيما يخص الوضع داخل البلد الجار، أضافت (أ ش أ) أن السيسي “أكد موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا من خلال المسار السياسي، وأن الاتفاق السياسي هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار لليبيا الشقيقة وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، منوها بما يربط الشعبين من علاقات وثيقة تاريخية وممتدة”.

ومن جانبه، أعرب السراج عن شكره لمصر ولـ”رعايتها الكريمة للاجتماعات الجارية (في القاهرة) مع وفد الجيش الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر المنافس للسراج، وذلك بالإضافة لتناول الطرفين لـ”آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممي”، و”المساعي المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم الحوار السياسي، باعتباره المسار الوحيد المقبول محليا وإقليميا ودوليا”.

وتشهد ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011 فوضى أمنية ومؤسسية ومواجهات بين مليشيات متناحرة في أنحاء مختلفة بالبلاد.

ومنذ عام 2014 تتنافس حكومتان داخل القطر الليبي، أحدهما هي “حكومة الوفاق الوطني” في طرابلس (غرب) والمدعومة من الأمم المتحدة ويرأسها السراج، والأخرى في طبرق (شرق) برئاسة المشير خليفة حفتر والذي يسعى للسيطرة على السلطة والموارد النفطية بمساعدة عشرات الميليشيات.

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