بوفال: كسب الرسمِية كفيل بمشاركتي في المونديال

أَكّد الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، أنه يحلم بالمشاركة رفقة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس العالم، صيف السنة المقبلة، وهو ما يستوجب منه كسب مكانته الرسمية رفقة “القديسين” خلال قادم جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب ما جاء على لسان اللاعب، من خلال حوار خاص لصحيفة “Daily Echo” البريطانية.

وأقر بوفال في حديثه للمنبر ذاته، بصعوبة المجموعة الثانية التي وقع فيها المنتخب المغربي، إلى جانب منتخبات إيران، البرتغال وإسبانيا، مردفا بالقول “تنتظرنا مباريات غاية في الصعوبة، لكن ليس لدينا ما نخسره بوجود لاعبين مميّزين داخل تركيبة الفريق البشرية”.

وتابع اللاعب السابق لفريق ليل الفرنسي، قائلا “لا أعرف لاعبا لكرة القدم قضى سوى الأوقات الجيّدة، فالجل سبق لهم أن مروا من فترات فراغ في مسيرتهم الاحترافية، وكان مستواهم متدنيا خلال موسم كروي على الأقل”، مضيفا “وقّعت في صفوف ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي وأنا مصاب، حيث غبت عن فترة التحضير التي تسبق انطلاقة الموسم وكنت أعي أنني سأجد صعوبة في أوّل مواسمي في إنجلترا”.

بوفال، الذي بدأ يستعيد توهّجه وبريقه منذ توقيعه لأحد أجمل أهداف الموسم في “البريميرليغ”، وذلك خلال المواجهة أمام فريق ويست بروميتش ألبيون، ختم قائلا “أثق أكثر في إمكانياتي الحالية، حيث اللعب بانتظام يسمح لي بإظهار مهاراتي، وأعتقد أنني لم أبرزها كلّها بعد، أمامي هامش كبير للتطوّر أكثر”.

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