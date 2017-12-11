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شعبان عبد الرحيم يهجو ترامب بأغنية جديدة

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | فن و ثقافة |

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طرح المطرب الشعبي المصري، شعبان عبدالرحيم، أغنية هجا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.


وحازت الأغنية الشعبية، التي تحمل عنوان “ترامب خلاص اتجنن (فقد عقله)”، التي أطلقها عبدالرحيم، مساء السبت، على انتشار لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبثتها فضائيات مصرية خاصة.



والأغنية كلماتها دارجة باللهجة العامية المصرية، وتحذر من أن قرار ترامب سيشعل الأجواء بالمنطقة، وأن الشعب العربي لن يمرره. كما دعت كلمات الأغنية اللاذعة، ترامب إلى اعتزال السياسة، ووصفته بـ”المجنون”.


واشتهر عبد الرحيم في الأوساط المصرية والعربية بأغنيته “أنا بكره إسرائيل”، التي طرحها عام 2000، ويعلن فيها كرهه لإسرائيل وحبه للدبلوماسي المصري عمرو موسي (كان وزيرًا للخارجية وقتها).


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