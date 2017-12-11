السعودية تفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، إن عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة ابتداءً من مطلع يناير 2018.

جاء ذلك، في تغريدة لحساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس الأحد.

وأضافت الهيئة انه ‏سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة على السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً (مشتريات الأونلاين)، من خارج المملكة ويتم شحنها لداخل المملكة.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات.

كانت هيئة الاتصالات السعودية، قالت الشهر الماضي، إن معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد بين المستهلكين والشركات تبلغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) العام الماضي.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة من دول الخليج (من ضمنها السعودية)، لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

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