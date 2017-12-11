ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > تبرئة 24 فتاة سودانية من تهمة ارتداء “زي فاضح”
مقالاث مشابهة
تبرئة 24 فتاة سودانية من تهمة ارتداء تبرئة 24 فتاة سودانية من تهمة ارتداء "زي فاضح"
مصر تسعى إلى إبهار العالم بعاصمة جديدة في قلب الصحراء مصر تسعى إلى إبهار العالم بعاصمة جديدة في قلب الصحراء
قطر تقتني 24 طائرة قطر تقتني 24 طائرة "تايفون" بـ 8 مليارات دولار‎

تبرئة 24 فتاة سودانية من تهمة ارتداء “زي فاضح”

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | عالم |

820885femme-soudanais-manif-818693402820885.png

برأت محكمة سودانية، الأحد، 24 فتاة من تهمة ارتداء “زي فاضح” خلال حفل نسائي بالعاصمة الخرطوم.وأخلت محكمة النظام العام بالخرطوم سبيل الفتيات، واكتفى القاضي بتغريم منظمة الحفل مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني (زهاء 1500 دولار)؛ لإدلائها بمعلومات كاذبة للسلطات المختصة بالترخيص للحفلات، حسب مراسل وكالة الأناضول التركية.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة: “صاحبة الحفل استخرجت التصديق (الترخيص) لحفل وداع أسري، لكنها وظفته لعمل تجاري”.

والخميس الماضي، داهمت قوة من شرطة النظام العام حفلا نسائيا أُقيم في صالة مغلقة شرقي الخرطوم؛ بحجة مخالفة الجهة المنظمة له شروط الترخيص الممنوح لها، وألقت القبض على الفتيات، ودونت في مواجهتهن بلاغات تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بإرتداء “زي فاضح”.

وأطلق ناشطون وناشطات، الخميس الماضي، حملة تضامن واسعة مع الفتيات، الذين تم القبض عليهن وهن يرتدين سراويل ضيقة، وتنانير قصيرة. ويطالب هؤلاء الناشطون بإلغاء المادة 152 لأنها فضفاضة وغير واضحة؛ إذ أن تفسير ما تعتبره “زيا فاضحا” يخضع للتقديرات الشخصية لرجال الشرطة أو القضاة، لافتين إلى أن القاضي، في القضية الأخيرة، كان يمكن أن يدين الفتيات بنفس المادة.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “تبرئة 24 فتاة سودانية من تهمة ارتداء “زي فاضح””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب