قطر تقتني 24 طائرة “تايفون” بـ 8 مليارات دولار‎

وقعت قطر مع المملكة المتحدة الأحد عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” بقيمة ثمانية مليارات دولار، في ثاني عقد تسليح توقعه الدوحة في غضون أيام.

وكانت قطر والمملكة المتحدة أعلنتا في شتنبر الماضي عن اتفاق نوايا بين الجانبين لبيع وشراء الطائرات من دون أن تكشفا حينها عن قيمة العقد الذي يأتي توقيعه في خضم أزمة دبلوماسية كبرى في الخليج.

ووقع على العقد وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني غيفن ويليامسن في الدوحة.

ويتضمن العقد ايضا اتفاق نوايا لشراء معدات عسكرية أخرى من المملكة المتحدة.

ووقعت قطر عقودا بقيمة تتجاوز 10 مليارات يورو لشراء طائرات “رافال” القتالية الفرنسية وشراء 50 طائرة إيرباص “أيه 321″، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.

ويأتي التوقيع على عقود التسليح الضخمة في خضم الأزمة بين قطر وجيرانها.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية.

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