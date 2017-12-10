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جمهور الوداد: “الأحمر” يستحق الأفضل أمام باتشوكا

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | الأولى, رياضة |

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سادت الحسرة لدى قاعدة كبيرة من عشاق فريق الوداد البيضاوي، بعد هزيمة الأخير أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، مساء أمس، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وبالتالي الإقصاء المبكر من محطة دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

بين إقرار بظهور الوداد بمستوى متوسط خلال مباراة اليوم واعتراف باستحقاق الهزيمة أمام الخصم المكسيكي، تنوعت تحاليل بعض الجماهير “الحمراء” على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رمى بعض المتتبعين المسؤولية على المدرب الحسين عموتة، معتبرين أنه أظهر محدودية تكتيكية وضعف في قراءة الفريق المنافس، فيما لم يستسغ البعض الآخر نيل العميد إبراهيم النقاش لبطاقة حمراء، أسهمت بشكل أو بآخر في الهزيمة.

“فريق باتشوكا المكسيكي خصم سهل وسهلنا مأموريته”، هكذا علق البعض ممن تابعوا المباراة الأولى لممثل كرة القدم المغربية والإفريقية في “الموندياليتو”، حيث لم يظهر بطل “الكونكاكاف” بتلك الصورة القوية التي من شأنها إقلاق الوداد، حتى والفريق منقوص عدديا، إذ لم تحسم الأمور سوى في الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني.

وبالرغم من “غصة” الهزيمة والإقصاء، إلا أن جماهير “الحمراء” التي أظهرت مساندتها اللامشروطة للوداد، سواء تلك التي تنقلت بالآلاف إلى إمارة أبو ظبي أو الفئة العريضة التي تابعت المباراة من المقاهي والبيوت، ظلت مفتخرة بجيل صنع مجد الفريق “الأحمر” بتتويجه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، والذي مكن الوداد من المشاركة في “الموندياليتو” لأول مرة في تاريخه.

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