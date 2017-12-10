ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > نتانياهو يتهم أردوغان بمساعدة “إرهابيين” في العالم
مقالاث مشابهة
دولة إفريقية تتبرأ من تصريحات رئيس برلمانها الداعمة لإسرائيل دولة إفريقية تتبرأ من تصريحات رئيس برلمانها الداعمة...
سلطات السعودية تتجه إلى كشف إهدار المال العام سلطات السعودية تتجه إلى كشف إهدار المال العام
تداعيات قرار تداعيات قرار "ترامب"...شاب فلسطيني يطعن جنديا صهيونيا...

نتانياهو يتهم أردوغان بمساعدة “إرهابيين” في العالم

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | عالم |

820780nataniaho-macron-553243448820780.png

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقصف الأكراد ومساعدة “الإرهابيين”، وذلك في أعقاب لقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس.

وصرح نتانياهو “لن أتقبل دروسا في الأخلاق من مسؤول يقصف قرى كردية في تركيا ويسجن الصحافيين، ويساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية، ويساعد الإرهابيين خصوصا في غزة”، وذلك ردا على سؤال بشان تصريح لأردوغان في وقت سابق الأحد قال فيه إن إسرائيل “دولة إرهابية تقتل الأطفال”.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “نتانياهو يتهم أردوغان بمساعدة “إرهابيين” في العالم”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب