نتانياهو يتهم أردوغان بمساعدة “إرهابيين” في العالم

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقصف الأكراد ومساعدة “الإرهابيين”، وذلك في أعقاب لقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس.

وصرح نتانياهو “لن أتقبل دروسا في الأخلاق من مسؤول يقصف قرى كردية في تركيا ويسجن الصحافيين، ويساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية، ويساعد الإرهابيين خصوصا في غزة”، وذلك ردا على سؤال بشان تصريح لأردوغان في وقت سابق الأحد قال فيه إن إسرائيل “دولة إرهابية تقتل الأطفال”.