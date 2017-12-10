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"شباب الريف" يحقق الفوز أمام الراسينغ البيضاوي
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“شباب الريف” يحقق الفوز أمام الراسينغ البيضاوي

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | الأولى, رياضة |

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تمكن فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، من العودة بالنقاط الكاملة للمباراة التي جمعته اليوم الأحد بمضيفه الراسينغ البيضاوي، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد في نزال الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي.

وسجل يوسف بنعلي، الهدف الوحيد للفريق “الحسيمي” في هذا النزال في الدقيقة 23 من الجولة الأولى، حسم به النقاط الثلاث لصالح فريقه، إذ بلغ رصيد “شباب الريف” في ترتيب البطولة النقطة 16 بعد أن حصد فوزه الرابع هذا الموسم، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الراسينغ البيضاوي في النقطة الثامنة.

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