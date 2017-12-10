العثماني “يهزم” الأزمي ويخلف بنكيران في قيادة “العدالة والتنمية”

انتخب المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية اليوم الأحد بالرباط، سعد الدين العُثماني أمينا عاما جديدا لحزب المصباح، وذلك خلفا للأمين العام العام المنتهية ولايته عبد الاله بنكيران، بعد تصويت المؤتمرين على المرشحين الذين رفعهم أعضاء المجلس الوطني.

وأعلنت رئاسة المؤتمر ممثلة في جامع المعتصم رئيس المحطة التنظيمية، أن العُثماني الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الوطني، المنتهية ولايته، فاز بأغلبية أصوات المؤتمرين المشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم 1943 مؤتمرا، وذلك بما مجموعه 1006 وهو ما نسبته 51.8 في المائة متقدما على رئيس الفريق بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، الذي حصل على ما مجموعه 912، في حين ألغي 25 صوتا.

وبانتخاب أعضاء حزب المصباح للعثماني الذي كان أمينا عاما سابقا يكون الحزب قد أسد الستار على أصعب مرحلة يمر منها التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة، وذلك بعد المعارك القانونية التي شهدتها الثمانية أشهر الأخيرة التي تلت إعفاء بنكيران من الحكومة، حيث سعى الموالون له إلى محاولة التجديد له لولاية ثالثة وهو ما رفضته مؤسسات الحزب من أمانة عامة ومجلس وطني وهيئة تحكيم وطنية.

وفِي مقابل تنصيص مساطر الحزب على أن المرشحين لمنصب الأمين العام هم الأعضاء الذين صوت عليهم أعضاء برلمان الحزب والحاصلين على 10 في المائة على الأقل من الأصوات، المعبر عنها نتائج الترشيح الأولي لقيادة الحزب من طرف أعضاء المجلس الوطني الجديد والمنتهية ولايته، أسفرت الانتخابات الأولية اختيار ثمانية أسماء لترشيحها لمنصب الأمين العام، لكن مع اعتذار ستة أسماء ظل في التنافس كل سعد الدين العُثماني رئيس الحكومة وإدريس الأزمي رئيس الفريق بمجلس النواب.

واحتل سعد الدين العثماني المرتبة الأولى في التصويت الأولي بما نسبته 65 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، حيث حصل على 180 صوتا، فيما حصل إدريس الأزمي الإدريسي على 110 صوتا، وهو ما يعادل 40 بالمائة عدد أعضاء الهيئة الناخبة.

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