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سلطات السعودية تتجه إلى كشف إهدار المال العام

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | عالم |

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قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” خالد المحيسن، إن الهيئة تعمل على تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، وبناء 20 مؤشرا للكشف عن التواطؤ والتزوير وإساءة الاستخدام الإداري وإهدار المال العام.

وأضافت الهيئة خلال منتدى تنظمه الهيئة اليوم الأحد في الرياض، أن بناء هذه المؤشرات، يتم بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتنظم الهيئة اليوم، منتدى بعنوان “النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية”، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد2017 تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد)”.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من الشهر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.

وقال النائب العام السعودي سعود المعجب، في الخامس من الشهر الجاري، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد في البلاد بلغ 320 شخصاً.

وأضاف المعجب في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أحالت عدد منهم للنيابة العامة، “وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً”.

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