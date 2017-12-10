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أمطار قوية مصحوبة برياح مرتقبة في المغرب

المصدر:  | 10 ديسمبر 2017 | الأولى, جهات |

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن العديد من مناطق المملكة ستشهد يوم غد الإثنين تساقطات مطرية قوية مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 55 و 80 كلم في الساعة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية اليوم الأحد، أنه يرتقب نزول تساقطات مطرية قوية غدا الإثنين (9 صباحا -الثالثة زوالا) تتراوح مقاييسها ما بين 35 و 60 ملمتر بأقاليم طنجة والعرائش وشفشاون ووزان والفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق والعرائش وشفشاون ووزان والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار قوية الإثنين (12 زوالا -10 مساء) بأقاليم الرباط وسلا والصخيرات وتمارة والخميسات وبنسليمان والمحمدية والدار البيضاء والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات وخريبكة وخنيفرة والجديدة وسيدي بنور وآسفي والصويرة.

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