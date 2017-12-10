أمطار قوية مصحوبة برياح مرتقبة في المغرب
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن العديد من مناطق المملكة ستشهد يوم غد الإثنين تساقطات مطرية قوية مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 55 و 80 كلم في الساعة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية اليوم الأحد، أنه يرتقب نزول تساقطات مطرية قوية غدا الإثنين (9 صباحا -الثالثة زوالا) تتراوح مقاييسها ما بين 35 و 60 ملمتر بأقاليم طنجة والعرائش وشفشاون ووزان والفحص-أنجرة والمضيق والفنيدق والعرائش وشفشاون ووزان والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار قوية الإثنين (12 زوالا -10 مساء) بأقاليم الرباط وسلا والصخيرات وتمارة والخميسات وبنسليمان والمحمدية والدار البيضاء والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات وخريبكة وخنيفرة والجديدة وسيدي بنور وآسفي والصويرة.
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