عمدة ليون يشيد بالتقدم العمراني لمدينة العيون

أشاد عمدة مدينة ليون دينيس بروليكي، اليوم السبت بالعيون، بالتقدم الذي حققته المدينة في مجال التخطيط والتطور العمراني.

وأبرز بروليكي، في كلمة خلال زيارة إلى مجموعة من المشاريع ذات الطابع السوسيو اقتصادي بمدينة العيون، جودة المركبات الرياضية بالمدينة، مشيرا إلى أن المرافق الرياضية بالمدينة تحظى بأولوية في التخطيط العمراني.

وأضاف، خلال زيارة ميدانية قام بها إلى المركب الرياضي للجماعة الحضرية للعيون رفقة الوفد المشارك في الملتقى الدولي للجامعة المفتوحة للداخلة، أن الاهتمام بالمرافق الرياضية رافعة من روافع التنمية المحلية لما لها من إسهام في تعزيز الروابط الاجتماعية والتنمية الذاتية والبدنية.

وتأتي هذه الزيارة على هامش الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة، حيث اطلع مشاركون على جملة من المشاريع المدرجة في اطار الرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

كما تابع المشاركون، الذين يبلغ عددهم أكثر من 150، عروضا قدمها ممثلون عن المركز الجهوي للاستثمار والمكتب الشريف للفوسفاط سلطت الضوء على المشاريع التنموية التي تعرفها جهة العيون الساقية الحمراء في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وعرف الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة، الذي اختتم أشغاله أمس، مشاركة خبراء دوليين ومسؤولين عن مراكز أبحاث وأساتذة جامعيين من أكثر من 41 دولة ناقشوا على مدى يومين قضايا تتمحور حول تحولات الاقتصاد العالمي الجديد وضرورة إرساء حكامة ملائمة لمسايرتها.

وتنظم هذا الملتقى جمعية الأبحاث والدراسات للتنمية والجمعية الدولية للذكاء الاقتصادي بالدول الفرنكوفونية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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