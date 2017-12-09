عموتة: الوداد تعرض إلى ظلم تحكيمي أمام باتشوكا

قال حسين عموتة مدرب الوداد الرياضي إن فريقه تعرض لظلم خلال مباراة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال عموتة “لقد تعرضنا لظلم تحكيمي في اللقاء بعدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لنا، كانت كفيلة بخروجنا فائزين باللقاء”.

وأضاف “طرد لاعب الفريق إبراهيم النقاش في الدقيقة 69 من عمر اللقاء كانت نقطة التحول الكبيرة في المباراة، خاصة وأننا خضنا الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين”.

وأوضح عموتة “رغم الهزيمة إلا أنني لابد أن أشيد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو فريقي في لقاء اليوم، وكنا نستحق التأهل لنصف النهائي”.

وسيلعب الوداد المغربي مع اوراوا ريد دياموندز الياباني الثلاثاء المقبل في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

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