الأمن يوقف عصابة “الأسلاك النحاسية” بمكناس

استطاعت مصالح الأمن بمدينة مكناس، إيقاف ثلاثة أشخاص في العشرينات من أعمارهم، يشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية الممدودة تحت الأرض من طرف شركة متخصصة في تقديم الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنيت.

وحسب مصادر أمنية من ولاية أمن مكناس، فإن المشتبه بهم تم إيقافهم في حالة تلبس بعد عملية رصد ميدانية، امتدت على مدى أسابيع من طرف فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس. كما تم إيقاف شخص رابع للاشتباه في كونه يقف وراء تصريف الأسلاك النحاسية المسروقة.

وقد قدم المشتبه بهم، اليوم السبت، أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت إيداعهم السجن المحلي تولال بمكناس، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهم أمام الهيئة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بمكناس.

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