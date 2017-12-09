مسيرة في شفشاون تندد بقرار ترامب حول القدس

نظمت فعاليات حقوقية وسياسية وجمعوية وشبابية بمدينة شفشاون، مساء أمس الجمعة، مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة عزة وجابت بعض شوارع المدينة الرئيسية، احتجاجا على القرار الجائر والاستفزازي للإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

ورفعت بالمسيرة شعارات: “يكفينا يكفينا من الحروب .. أمريكا أمريكا عدوة الشعوب”، و”القدس خط أحمر”، و”الشعوب فالساحة .. والجيوش مرتاحة”، و”فلسطين للأحرار” …

وأدانت الفعاليات المشاركة بشدة القرار السافر في حق من الحقوق الشرعية والتاريخية لفلسطين، الذي مس الوجدان العربي والإسلامي، ضدا على كل الاتفاقيات والمساعي الدولية التي تؤكد على عدم المساس بالوضع الخاص للقدس الشريف.

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