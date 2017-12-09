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الغموض يلف جنازة الرئيس اليمني السابق صالح

المصدر:  | 9 ديسمبر 2017 | عالم |

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أفاد مصدر في حركة الحوثيين، اليوم السبت لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، أنه جرى اليوم تشييع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء.

وقال المصدر: “تم تسليم جثة صالح لرئيس البرلمان يحيى الراعي وعدد من النواب وتم دفنه في صنعاء اليوم”، مشيرا إلى أنه حضر الجنازة عدد محدود من أعضاء البرلمان وأنصار صالح.

وتعمدت سلطات الحوثيين حظر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين لمنع تبادل الأخبار حول موعد جنازة صالح لكي لا يحتشد أنصاره لتشييعه، بينما لم يتم السماح للصحفيين بتغطية الجنازة.

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