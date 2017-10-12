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الرجاء يبعد الفتح الرباطي عن منافسات الكأس

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | الأولى, رياضة |

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أكمل فريق الرجاء البيضاوي عقد الأندية المتأهلة إلى دور ربع نهاية كأس العرش (2016-2017) بعد فوزه على مضيفه اتحاد الفتح الرياضي، بهدفين لواحد، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم إياب دور ثمن النهاية.

وسجل هدفي فريق “النسور الخضر” كل من زكرياء حذراف (د35) و عبد الإله الحافيظي (د57) ، فيما وقع هدف الفريق الرباطي اللاعب ابراهيم البحراوي في الدقيقة 11. بينما وضيع فريق اتحاد الفتح الرياضي ضربتي جزاء بواسطة كل من بدر بولهرود في الدقيقة 64 و هشام العروي في الوقت بدل الضائع (90 +2).

وكانت مباراة الذهاب التي جرت يوم 26 شتنبر المنصرم بالرباط انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله. وضرب فريق الرجاء البيضاوي موعدا في الدور المقبل مع فريق شباب أطلس خنيفرة ، الذي أزاح في طريقه إلى دور ربع النهاية حسنية أكادير.

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