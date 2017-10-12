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قتيلان في ارتطام سيارتين ببعضهما ضواحي تنغير

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | الأولى, حوادث |

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شهدت الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين مدينة تنغير وايت عيسى اوبراهيم، على مستوى الجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، حادثة سير مميتة إثر اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين خفيفتين.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السيارتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين قبل أن تصطدما بقوة، ما أسفر عن وفاة شخص في الحين؛ فيما نقل الجرحى إلى مستعجلات المستشفى المحلي بتنغير، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، لتلقي الإسعافات الأولية، لكن شخصا آخر توفي فور وصوله إلى المرفق الطبي.

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