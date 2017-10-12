عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

واصلت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة اوروبا الغربية اهتمامها بالازمة الكتالانية وب”البريكزت” وبموقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيران.

وحول أزمة كتالونيا، كتبت صحيفة ( البايس ) الاسبانية أن ردا رسميا يتم الإعداد له من أجل مواجهة تحدي الاستقلال بالإقليم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية والحزب العمالي الاشتراكي الإسباني أهم أحزاب المعارضة اتفقا على تفعيل الفصل 155 من الدستور إذا لم يتراجع رئيس الحكومة الكتالانية كارليس بوغديمونت ويتخلى عن مشروعه الانفصالي قبل يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري.

كما تضمن الاتفاق بين الجانبين ـ تقول الصحيفة ـ إطلاق تعديل للدستور الإسباني سيركز بالخصوص على النموذج الأمثل للحكم الذاتي لمختلف المناطق بإسبانيا .

ومن جهتها عنونت صحيفة ( إلموندو ) مقالها ب “الاتفاق بين راخوي وشانسيز من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور يطوق بوغديمونت”،مشيرة إلى أن للرئيس الكتالاني مهلة إلى حدود يوم الاثنين المقبل من أجل توضيح موقفه حول ما إذا كان قد أعلن عن استقلال الإقليم أم لا خلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان الجهوي يوم الثلاثاء الماضي وإلى يوم الخميس 19 أكتوبر من أجل التخلي النهائي عن مشروعه الانفصالي .

وبدورها كتبت جريدة ( أ بي سي ) تحت عنوان ” إنذار لبوغديمونت .. التراجع أو تفعيل الفصل 155 ” أن الحكومة المحلية مهددة بتعليق الحكم الذاتي لمنطقة كتالونيا إذا ما استمرت في طريق الاستقلال .

ومن جهتها، قالت جريدة ( لاراثون ) أن 72 في المائة من النواب البرلمانيين يساندون تطبيق ماريانو راخوي للفصل 155 من الدستور الإسباني في مواجهة السلطات المحلية بكتالونيا وذلك ردا على التحدي الانفصالي.

وفي سويسرا، ذكرت صحيفة “لاتريبون دو جنيف” ان اعلانا احادي الجانب لاستقلال كتالونيا يمكن ان يدفع الحكومة الاسبانية الى اتخاذ اجراءات ضد الانفصاليين بما في ذلك السيناريو غير المسبوق، المتمثل في السيطرة على الاقليم.

ولم تستبعد صحيفة “فانت كاتر اور” عقد انتخابات جهوية تحت ضغط مدريد، منبهة الى ان السيطرة على الاقليم من قبل السلطة المركزية يمكن أن يزيد من حدة التوترات.

وتحت عنوان “حوار الطرشان بين راخوي وبيغديمونت” كتبت صحيفة “لوتون” انه في انتظار توافق مرهون، فان البلد واوروبا في حالة ذهول.

وفي إطار تعليقات الصحف الفرنسية، كتبت صحيفة (ليبراسيون) تحت عنوان “برشلونة ومدريد .. لعبة الشطرنج” انه عندما كان يتأهب الزعيم الكتالاني لاعلان الاستقلال، لوحت الحكومة المركزية بالغاء كل اختصاصات الجهة.

واضافت الصحيفة انه لا أحد من الطرفين بدا مستعدا لتقديم تنازلات، واصفة شد الحبل بين الطرفين بلعبة كرة الطاولة.

من جانبها قالت صحيفة (لوفيغارو) انه بدعوة ماريانو راخوي لكارلس بيدغمونت الى القول اذا ما كان اعلن الاستقلال ام لا، يكون رئيس الحكومة الاسبانية قد وضع الانفصاليين امام تناقضاتهم.

واشارت الى ان رئيس الحكومة بامكانه اللجوء الى العديد من الخيارات التي تتيحها الترسانة القانونية طبقا للدستور والقوانين .

اما صحيفة (لوموند) فذكرت من جانبها انه تحت ضغط الاوساط الاقتصادية والقوميين المعتدلين داخل الحزب الديموقراطي الكتالاني من جهة، والانفصاليين الثوريين للاتحاد الشعبي، والجمعيات الانفصالية من جهة ثانية، لعب بيديغمونت ورقته الاخيرة أي اللجوء الى الغموض، مشيرة الى ان اختبار القوة قد يستمر.

واهتمت الصحف البلجيكية بخطاب الوزير الأول شارل ميشيل، والتطورات الأخيرة لأزمة كاتالونيا، وموقف الاتحاد الأوروبي اتجاه الاتفاق الدولي حول نزع الأسلحة النووية مع إيران.

وعلقت (لاليبر بلجيك) على خطاب شارل مشيل الذي تناول فيه السياسة العامة للبلاد حيث كتبت أن “بلجيكا تتنفس بفضل سياق دولي ملائم وإصلاحات مستلهمة بشكل جيد “.

وأضافت أن تعليقات الملاحظين في الشمال والجنوب أجمعت على أن شارل ميشيل يوجد في طريق “ناعم “.

وبخصوص النزاع في كاتالونيا، أشارت (ليكو) في عمودها إلى أن “على الكتالانيين ألا يسقطوا في الأوهام، حيث أن إعلانهم الاستقلال ليست له أية قيمة قانونية “.

وأشارت الجريدة إلى أن الإعلان عن تعليق مسلسل انفصال هذا الإقليم “حظي بترحيب الأسواق المالية “.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان ” الأوروبيون يسعون لتشكيل جبهة لإنقاذ الاتفاق مع إيران ” كتبت (لوسوار) أن الاتحاد الأوروبي ” يضغط على الكونغرس لعدم الانسياق وراء ترامب في حربه ضد طهران “.

وتناولت الصحف الالمانية محاكمة الصحافية الألمانية من أصل تركي ميسال تولو في تركيا، الى جانب مواصلة اهتمامها بالازمة الكاتالانية.

وفي تعليقها على بدء محاكمة الصحافية الألمانية في تركيا، ذكرت صحيفة “نويه أوزنابروكر” بالصحفيين الآخرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في تركيا حيث يزعم أنهم جميعا يدعمون الإرهابيين أو ينشرون الدعاية.

واعتبرت صحيفة “دير نويه تاغ” أن نبرة الاحتجاج من برلين معتدلة إلى حد كبير، معتبرة ان التهديد بالعقوبات فقط ضد تركيا، لم يعد كافيا .

من جانبها ، كتبت صحيفة “دي فيلت” أنه “آن الأوان لإظهار لاردوغان أن برلين يمكن أن تتكلم أيضا لغة مختلفة”.

وأضافت الصحيفة انه يمكن لالمانيا ممارسة الضغط على تركيا من دون الاتحاد الأوروبي، مقترحة مجموعة من الاجراءات الملموسة منها توجيه إنذار لاردوغان لاطلاق سراح المعتقلين الاحدى عشر خلال أربعة اسابيع، وإمكانية تعليق التأشيرات بالنسبة للأتراك الذين يرغبون في السفر إلى ألمانيا، أو اغلاق نصف القنصليات العامة التركية في ألمانيا البالغ عددها 14.

وحول الازمة الكاتالانية، علقت صحيفة “فرانكيشه تاغ” أن بيغديمونت حاول خلق نوع من التوازن في الاعلان عن الاستقلال إذ وعد الانفصاليين بجمهورية ولكن ليس على الفور لتفادي انعكاسات سلبية فورية.

وفي البرتغال، أشارت صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” الى توجيه الاتهام رسميا لرئيس الوزراء البرتغالي السابق جوزيه سوكراتيس في اطار تحقيق واسع حول الفساد، باعتباره المتهم الرئيسي في 31 جريمة مالية.

وذكرت صحيفة “بوبليكو” انه لاول مرة في تاريخ البرتغال يوجه الادعاء العام رسميا التهمة الى رئيس الوزراء.

واهتمت صحيفة “جورنال دي نوتيسياس” برد فعل دفاع سوركانيس امس الاربعاء، خلال مؤتمر صحافي ، معتبرا ان لائحة الاتهامات “هروب الى الامام”.

وواصلت الصحف البريطانية اهتمامها ب”البريكزت” الذي يقسم الحكومة البريطانية، الى جانب تعرض السينمائي السوري القريب من المعارضة في تركيا لاعتداء بالطعن.

وأشارت صحيفة “ديلي تلغراف” الى موقف وزير المالية البريطاني فليب هاموند الذي يرفض تخصيص غلاف مالي من الميزانية استعدادا ل”بريكزت” محتمل دون اتفاق مع الاوربيين.

من جانبها ، أوردت صحيفة “فاينانشل تايمز” تصريح الوزير البريطاني امام لجنة برلمانية الذي يفيد بأن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات بما في ذلك بريكزت بدون اتفاق، لكنها ترفض فكرة الشروع في تمويل مخططات استعجالية، لاسيما تعزيز وسائل المراقبة على الحدود وفي الجمارك.

وتطرقت صحيفة “الغارديان” الى تعرض المخرج السوري القريب من المعارضة محمد بايزيد لاعتداء بالطعن في اسطانبول، مشيرة الى أن زوجته وصفت الحادث ب”محاولة اغتيال”.

وتمحور اهتمام الصحف الإيطالية حول نتائج التصويت السري على قانون الانتخابات في مجلس الشيوخ.

وكتبت صحيفة “لاستامبا” أنه بعد ان وافق 307 من النواب البرلمانيين على القانون، فيما عارضه 97 برلمانيا جاء الدور على المجلس الشيوخ حيث صوت لصالح هذا القانون 308 برلمانيا مقابل 81 عارضوه لتستأنف عملية التصويت صباح اليوم .

وأضافت الصحيفة أن التصويت السري أزم عملية المصادقة على النص الذي ادخل عليه 200 تعديل وهو في الأساس يروم خلق عملية توازن صعبة بين الأغلبية والمعارضة .

واعتبرت صحيفة “لاريبوبليكا” أن التصويت السري على القانون هو “لعب بالنار” وطعن في مصداقية هذا القانون. وأشارت اليومية إلى أن الاحتجاجات ضد هذا القانون تواصلت أمس خارج مجلس الشيوخ طيلة عملية التصويت حيث تعالت أصوات رفضه من قبل أنصارحركة خمس نجوم و أحزاب اليسار الذين اعتبروا أن “البرلمان لا يستحق أن يمثل المواطنين”.

من جانبها، اعتبرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” ان اعتماد “عملية التصويت السري وتزايد عدد الرافضين لقانون الانتخابات يشكلان خطرا حقيقا” إذ من المحتمل أن يظل هذا النص معلقا إلى أجل غير مسمى او قد يتم الامتناع عنه بشكل قاطع .

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