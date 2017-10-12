اختفاء فتاتين وأربعة شبان يستنفر الأمن بالناظور

بعد مشادات كلامية بين الأم وابنتيها القاصرتين، اضطرت الفتاتان إلى الخروج من بيت الأسرة مساء أمس، قاصدتين وجهة غير معروفة، ولم تعودا حتى الآن.

وأكد مصدر من عائلة الفتاتين، لا يريد الكشف عن هويته، أن الشقيقتين تبلغان من العمر 13 سنة و14 سنة، وتقطنان بحي لعراصي وسط الناظور مع أمهما المطلقة، موردا أنه جرت العادة أن تذهبا عند جدهما بحي ولاد بوطيب بالناظور، إلا أن ذلك لم يحدث معهما في هاته المرة، ولازلتا غائبتين عن المنزل.

وقال المصدر ذاته: “صباح اليوم، أقدمت الشقيقتان على الاتصال بأمهما وإخبارها بعدم الرجوع إلى المنزل، وبأنهما في حالة جيدة”، وأضاف أن عائلة الهاربتين تقدمت بشكاية إلى الأمن، مساء الأربعاء، من أجل البحث عنهما قبل خروجهما من الناظور.

ومن جهة أخرى، اختفى أربعة شبان، تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ 22، ينحدرون من منطقة أزغنغان التابعة للنفوذ الترابي للناظور، خلال اليوم نفسه، في ظروف لا تزال غامضة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

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