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الخليفي يواجه قضية جنائية في تحقيقات الخليفي يواجه قضية جنائية في تحقيقات "الفيفا"
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الخليفي يواجه قضية جنائية في تحقيقات “الفيفا”

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | الأولى, رياضة |

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فتحت النيابة العامة السويسرية قضية رشوة تجاه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتعلق بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم لكرة القدم لبلدان معينة.

وذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان أن القضية فتحت يوم 20 مارس الماضي ضد الخليفي، الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات “بين سبورتس” وجيروم فالكه الأمين العام السابق لفيفا، ورجل اعمال لم يفصح عن اسمه.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن فالكه متهم بقبوله “مزايا لا مبرر لها” من الخليفي فيما يتعلق بحقوق الإعلام لمونديالي 2026 و2030 ، ومن رجل الأعمال في مونديالات 2018 و2022 و2026 و230.

وسئل فالكه الذي يخضع لتحقيق منفصل من قبل السلطات السويسرية فيما يتعلق بسوء إدارة جنائية منذ 2016، كمشتبه به، اليوم الخميس، وتم تفتيش ممتلكاته في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

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