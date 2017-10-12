“أمل وزان” للكرة النسوية ينسحب من كأس العرش

اضطر فريق شابات أمل وزان لكرة القدم النسوية، الممارس في القسم الوطني الثاني، إلى الانسحاب من منافسات كأس العرش، وتقدّمت إدارة الفريق باعتذار عن خوض مباراة ضد فريق فتيات التضامن عين عتيق تمارة، برسم ثمن نهائي كأس العرش، نظرا لغياب دعم سفر الفريق في ظروف جيدة تمكنه من خوض مقابلة بحجم إقصائيات كأس العرش.

فدوى شرنان، رئيسة الإدارة التقنية للفريق، أرجعت قرار الانسحاب إلى انعدام الإمكانيات المادية، وقالت: “في بداية كل موسم نقوم بانتدابات جديدة لتعزيز صفوف الفريق؛ وذلك في إطار تنزيل مشروع عمل الجمعية دون أن تكون لدينا معلومات كافية حول قيمة الدعم والمنح المخصصة، ما يشكل عائقا كبيرا وتحديا إضافيا بالنظر إلى المصاريف اليومية من تطبيب وتوفير سكن للاعبات وغيرها من المصاريف المرتبطة بعقود اللاعبات وأجورهن”.

وأشارت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، إلى أن الفريق حقق إنجازا غير مسبوق الموسم الماضي بصعوده إلى القسم الأول لمجاورة فرق كبيرة كالجيش الملكي وغيره، إلا أن غياب الدعم الكافي عجل بعودة الفريق إلى القسم الثاني، مستحضرة في هذا الباب جملة من الانتدابات التي قام بها الفريق من أجل البصم على موسم جديد والرجوع إلى قسم الأضواء، مبدية تخوفها من أن “يشكل الدعم المادي عائقا لمسايرة البطولة، لاسيما في ظل افتقار الفريق إلى موارد مالية محترمة ونبقاو طالعين هابطين”، وفق تعبيرها.

وطالبت المتحدثة الجهات المختصة بضرورة توفير دعم كاف وقار للفريق يقيه “ذل الانسحاب”، قصد المساهمة في إشعاع المدينة والترويج لها، وقالت: “هناك طاقات وإرادة، ينقص فقط أن نوفر لها المناخ المناسب والدعم المادي والمعنوي”.

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