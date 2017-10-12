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مصر تمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | عالم |

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أعلنت مصر تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غد الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس .

وقال موقع صحيفة (المصري اليوم) الإلكتروني اليوم إن قرارًا جمهوريًا نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء بهذا الخصوص.

وحسب الموقع، يعتبر القرار تمديدًا لإعلان حالة الطوارئ التي تم إعلانها لأول مرة في أبريل الماضي، عقب حادثي تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، ومرة ثانية في شهر يوليوز الماضي.

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