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الملك يعتز بصداقة العاهل الإسباني وعقيلته ليتيزيا

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | غير مصنف |

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بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة للملك فيليبي والملكة ليتيزيا ولأسرتهما الملكية الجليلة بموفور الصحة والسعادة والهناء، وللشعب الإسباني الصديق بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن مدى اعتزازي بوشائج الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط أسرتينا الملكيتين، وبما يجمع شعبينا الجارين من علاقات تاريخية قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتفاهم الودي”.

وأكد الملك حرصه القوي على “مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات شعبينا الصديقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في دعم الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار”.

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