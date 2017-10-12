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الميموني يترجل صامتا عن صهوة الشعر المغربي

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | فن و ثقافة |

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توفي محمد الميموني، أحد رواد الشعر المغربي الحديث، اليوم بمنزله بمدينة تطوان، عن عمر يناهز 81 سنة.

الراحل من مواليد مدينة شفشاون. درس بكلية الآداب بالرباط، وعمل بالتعليم في الدار البيضاء وطنجة وتطوان. بدأ تجربته الشعرية عام 1958، وكتابته في الصحف الوطنية عام 1963. نشر أولى قصائده في جريدة العلم.

وقد نشرت للميموني دواوين لشعرية عدة، منها “آخر أعوام العقم” و”الحلم في زمن الوه” و”طريق النهر”، كما سجل ديوانا صوتيا بعنوان “قصائد سائبة”.

الشاعر الراحل كان أحد رواد الشعر المغربي الحديث إلى جانب الراحلين محمد الخمار الكنوني وأحمد المجاطي المعداوي وعبد الكريم الطبال ومحمد السرغيني.

وكتب عنه كل من محمد بنيس ونجيب العوفي وعبد الحميد يونس وابراهيم المصري ومحمد المصايف، كما ترجمت نماذج من شعره إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية.

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