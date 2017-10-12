ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > “الكرة الطائرة” محط شراكة بين الرباط وباريس
مقالاث مشابهة
"الكرة الطائرة" محط شراكة بين الرباط وباريس
بالفيديو : فالكاو يتورط بفضيحة تلاعب في نتيجة مباراة بيرو و كولمبيا و الصحافة التشيلية تنتفض بالفيديو : فالكاو يتورط بفضيحة تلاعب في نتيجة مباراة...
محترف مغربي يتراجع عن الإعتزال و يطلب الإعتذار من رونار محترف مغربي يتراجع عن الإعتزال و يطلب الإعتذار من...

“الكرة الطائرة” محط شراكة بين الرباط وباريس

المصدر:  | 12 أكتوبر 2017 | الأولى, رياضة |

800792-Vol-B-Maroc1-156149006800792.png

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة أنها وقعت اتفاقية شراكة مع نظيرتها الفرنسية، في باريس، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأشارت الجامعة، في بلاغ ، إلى أن هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، ونظيرها الفرنسي ايريك تانغاي، تمتد لمدة سنة وتهدف إلى تطوير هذا النوع الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجامعتين تلتزمان، وفق موجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية، بالخصوص في مجال التحكيم، إضافة إلى إجراء مباريات ودية بين المنتخبين المغربي والفرنسي.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““الكرة الطائرة” محط شراكة بين الرباط وباريس”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب