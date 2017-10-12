“الكرة الطائرة” محط شراكة بين الرباط وباريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة أنها وقعت اتفاقية شراكة مع نظيرتها الفرنسية، في باريس، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأشارت الجامعة، في بلاغ ، إلى أن هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، ونظيرها الفرنسي ايريك تانغاي، تمتد لمدة سنة وتهدف إلى تطوير هذا النوع الرياضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجامعتين تلتزمان، وفق موجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية، بالخصوص في مجال التحكيم، إضافة إلى إجراء مباريات ودية بين المنتخبين المغربي والفرنسي.

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