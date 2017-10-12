“شلبان” المغربية تحتفي في المجر بثقافة الصحراء

أطلقت فرقة “شلبان” للموسيقى المغربية المقيمة في عاصمة المجر “بودابست” ألبوما جديدا يحاكي الثقافة الصحراوية بالمملكة والتقاليد العريقة التي تزخر بها؛ و اختارت الفرقة أن تطلق عليه اسم “كلميم”.

وبحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن الفرقة الموسيقية قدمت حفلا ساهرا بقاعة قصر الفنون في بودابست، وبيعت جميع التذاكر أسبوعا قبل موعد العرض؛ وذلك نظرا للسمعة الطيبة والحب الكبيرين اللذين تحظى بهما في جميع الدول الأوروبية.

سعيد تشيتي، عضو فرقة “شلبان”، قال: “ارتأيت كمنظم للحفل أن أدعو السفارة المغربية بالمجر وقمت بمراسلتها وبدأت بتجهيز الأماكن الشرفية التي من المفترض أن تستضيف الوفد كاملا، وقمت بعدة تجهيزات لتليق بالمدعوين بالرغم من ضيق الوقت”.

وأضاف: “بدأ العرض واكتظت جنبات القاعة من جمهور عاشق لفرقتنا ولثقافة بلدي المغرب. وأخذت أتصفح الوجوه باحثا عن ضيوف الشرف من سفارتنا. لكن ستة أماكن متتالية بقيت شاغرة ولم أتوصل لا برسالة اعتذار ولا بتعليق، لا قبل ولا بعد العرض”.

وزاد قائلا: “ليعلم المقيمون على أمور سفارتنا في بودابست أن تخاذلهم مع مغربي غيور لن يدفعني إلى الاستسلام، بل هو حافز جديد للبحث عن كل القوى الايجابية في البلاد وخارجها للتكافل لإخراج المغرب من العقليات الماضوية ودخول القرن المقبل بعقلية جديدة، لأن المغرب ملك لكل المغاربة”.

جدير بالذكر أن الفنان سعيد تشيتي، وهو من مواليد مدينة كلميم، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التدبير الثقافي في باريس.

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