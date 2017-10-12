انطلاق مختبر المشي والحركة بـ”مشفى البهجة”

انطلق العمل بأول مختبر من نوعه لتحليل المشي والحركة بالمغرب، بمصلحة جراحة العظام والمفاصل التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، حسب بيان صحافي للمؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وأوردت الوثيقة نفسها أن هذا المختبر يعتبر وحدة مهمة في مجال البحث في علم الحركة، ويمكن أن تتقاسمه العديد من المصالح الاستشفائية، كجراحة العظام والمفاصل، والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، وأمراض الجهاز العصبي، وطب الأطفال، ومختبر الفيزيولوجيا ووظائف الأعضاء.

وأوضح البيان أن مختبر المشي والحركة يهدف إلى دراسة أمراض الجهاز الحركي، والأمراض العصبية والعضلية، وكشف اضطرابات المشي عند الأطفال والبالغين، وتتبع أداء الرياضيين ولياقتهم البدنية، والمصادقة على الأجهزة التعويضية، وأجهزة تقويم العظام، كما ينفتح على مجال الصناعة البيوطبية.

يتكون المختبر، حسب مضمون البيان ذاته، من ممر للمشي بمقاييس دولية، و6 كاميرات إلكتروضوئية، و3 كاميرات “فيديو”، ومنصتين لقياس المشي، وجهاز إرسال لاسلكي بـ8 قنوات، وحاسوب من الجيل الحديث مجهز ببرمجيات خاصة.

وانتهت الوثيقة إلى أن أنشطة المختبر في “عاصمة البهجة” تركز على دراسة مختلف أشكال المشي والحركة عند الإنسان وتحليلها الدقيق، لتحديد الفضل العضلي والاضطرابات المفصلية، واقتراح الإجراءات العلاجية، وتقييم فعاليات العلاجات الطبية أو الجراحية التي تطبق في مختلف المصالح المهتمة بأمراض الجهاز الحركي.

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