أسطول جديد يضمن خدمة النقل الحضري بالرباط

يبدو أن معاناة ساكنة العاصمة الرباط مع النقل العمومي قد تجد لها حلا في القادم من الأيام بعدما طالت لسنوات، إذ كشف محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، أنه “أخيرا سيتم التخلص من شركة ستاريو”، التي كانت قد خلقت متاعب تقنية ومالية.

وأورد مهيدية، في ندوة صحافية لتقديم حصيلة مجلس عمالة الرباط اليوم بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أنه تم الاستغناء عن خدمات “ستاريو” التي يجمعها عقد تفويض تشغيل شبكة الحافلات في العاصمة وضواحيها، مشيرا إلى أن هناك أسطولا جديدا سيعوض السابق في القريب.

وأضاف المسؤول المغربي أن هناك طلبات عروض متعددة من شركات دولية توصلت بها المصالح المختصة، موردا أنه سيتم خلال أسبوع إعلان الحائز على صفقة تدبير النقل الحضري بالرباط ونواحيها، وزاد: “أتمنى أن تكون تلك الشركات في المستوى”.

وكانت “ستاريو” تعرضت في السابق لخسائر مالية أدخلتها في مشاكل مع السلطات الوصية بالرباط، وعرضتها لمطالب بفسخ العقد والانسحاب في أكثر من مناسبة، وهي شركة تابعة لمجموعة “فيوليا انفيرونمون” الفرنسية، وحازت عقد تدبير النقل العمومي لمواطني العاصمة وضواحيها عام 2009 بعدما تحالفت مع مجموعتي “بوزيد” و”حكم” المغربيتين لحافلات النقل العمومي.

إلى ذلك، حذر محمد مهيدية من عدة مشاكل تتخبط فيها العاصمة وتعاني منها الساكنة باستمرار إذ قال: “لا يمكن أن تكون لنا عاصمة كالرباط وهناك مدينة قديمة مازلت في واقعها وحالتها..فالسائح لما يزور العاصمة لا يذهب إلى حي الرياض أو أكدال، بل يتوجه إلى المدينة العتيقة”.

وحث والي على جهة الرباط سلا القنيطرة عامل على عمالة الرباط المنتخبين في العاصمة على بذل مزيد من الجهود، وزاد: “رغم أن هناك مشاريع ومجهودات مبذولة..لكن لا بد من الالتفات إلى عدد من المشاكل التي يعيشها المواطن في العاصمة، والتي أشاهدها بشكل يومي”، مضيفا: “لا بد من الانكباب على بعض النقاط المهمة وأن تكون من الأولويات”.

ومن جملة تلك المشاكل أورد محمد مهيدية مشكل النقل والجولان وسط المدينة، الذي قال إنه بلغ درجة نقطة سوداء تعيق السير، ثم المشاريع المدرة للدخل، إذ قال المسؤول المغربي إن هناك واقعا للفقر والهشاشة في العاصمة ونواحيها، مضيفا: “لا بد من خلق أنشطة تساعد الناس على جلب قوتهم اليومي”.

وتابع محمد مهيدية بأن أحياء مثل يعقوب المنصور واليوسفية والتقدم تعيش على وقع مشاكل متعددة وبشكل يومي، مردفا: “بعض الشوارع مغلقة تماما بسبب “الفْرّاشة” واحتلال الملك العمومي”، داعيا إلى ضرورة إيجاد “حلول جذرية ومعقولة ودائمة، رغم المجهودات التي تبذل في هذا المجال”.

وشدد المتحدث على ضرورة أن ينعم المواطن في العاصمة بحقه في الفضاءات العمومية الواقعية، مشيرا إلى مشكل أماكن ركن السيارات، وقال إن هناك مشاريع قادمة لبناء مساحات خاصة وسط وبجانب العاصمة، ليشدد في الأخير على أن هناك دورا مهما يلعبه المنتخبون وفعاليات المجتمع المدني في حل بعض المشاكل؛ “لكن يجب أن تكون المشاكل المذكورة ذات أولوية، لأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين”، وفق تعبيره.

الوسوم: الملك

