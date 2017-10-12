المجرد بلا مراقبة رقمية ينتظر استكمال الحرية

كشف “أيريك ديبون موريتي”، محامي الفنان سعد المجرد، في اتصال بهسبريس أن القاضي الفرنسي قضى بإزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه المغني الشاب طيلة الأشهر الستة الماضية؛ بعد حصوله على السراح المشروط.

وقال المحامي: “سعد لمجرد لا يرتدي السوار.. أنا أؤكد ذلك؛ وهو ما سيتيح له التحرك داخل الأراضي الفرنسية بكل حرية”، رافضا الخوض في تفاصيل القضية وإمكانية رجوع “المعلم” إلى أرض الوطن.

وذكرت صفحات تنقل أخبار الفنان سعد المجرد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “سيبقى رهن إشارة القضاء الفرنسي إلى حين صدور القرار النهائي في القضية التي يتابع بشأنها منذ أكتوبر 2016″.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحريات بفرنسا قرر، في أبريل الماضي، إطلاق سراح المجرد بعد اتهامه بالاعتداء ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية في 26 من أكتوبر 2016.

وتضمن القرار نفسه ضرورة ارتداء المغني المغربي سوارا رقميا لتعقب تنقلاته إلى حين النطق النهائي بالحكم في قضيته.

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