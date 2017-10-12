انهيار جدار يقتل شابا بضواحي جماعة تحناوت

لقي شاب من مواليد 1998 مصرعه جراء انهيار جدار منزل يتواجد بدوار “تكانة”، التابع لتراب الجماعة القروية تحناوت بإقليم الحوز.

وهرعت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى المكان فور تلقيها خبر انهيار جدار المنزل المذكور، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشاب من تحت الأنقاض قبل أن يفارق الحياة؛ متأثرا بالجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تحناوت، بتنسيق مع السلطات المحلية التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا أوليا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى انهيار جدار المنزل المذكور، في وقت تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، في انتظار القيام بالإجراءات القانونية والإدارية من أجل مراسيم الدفن.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي ينحدر من منطقة اغواطيم، كان منهمكا في عمله بورش بناء قبل أن ينهار عليه حائط المنزل سالف الذكر، المشيد من اللوح والطين، قبل أن يتم انتشاله بعد وصول فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية بمساعدة سكان الدوار.

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