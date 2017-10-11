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عاصفة رمل تحجب الرؤية في “المحاميد” المراكشي

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, جهات |

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حولت عاصفة رملية عشية اليوم الأربعاء نهار حي المحاميد، القريب من مطار مراكش المنارة الدولي، إلى ليل، إذ انعدمت الرؤية تقريبا، خاصة أنها شكلت سحابة رملية كبيرة، ما تسبب في عرقلة حركة السير والجولان بالشارع العام.

وتسببت الرياح القوية، التي كانت مصحوبة بزوابع رملية، زرعت الرعب والخوف في نفوس عدد من المواطنين، في سقوط العديد من الأشجار المتهالكة، إضافة إلى اقتلاع عدد من لواقط القنوات الفضائية من فوق أسطح عدد من المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي لبعض الوقت.

وحسب مصادر هسبريس فإن العاصفة الرملية، التي صاحبتها رياح بلغت سرعتها أزيد من 100 كيلومتر في الساعة، استمرت لأزيد من نصف ساعة، وأدت إلى انخفاض مدى الرؤية في حي المحاميد إلى متر واحد، في وقت تجندت مصالح الوقاية المدنية، وعبأت جميع وسائل الإنقاذ للتدخل في أي لحظة.

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